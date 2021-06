Da lunedì la Puglia in zona bianca

PUGLIA – Il monitoraggio settimanale della cabina di Regia sulla pandemia da Covid ha deciso: da lunedì prossimo 14 giugno la Puglia passa in zona bianca. Lo fa insieme a Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna , Lazio e la provincia autonoma di Trento.

I dati sui contagi e i ricoveri, in netto calo, ne hanno sancito la promozione: tutte per tre settimane consecutive non hanno superato la soglia di 50 casi ogni 100mila abitanti. Condizione per il passaggio dal giallo al bianco.

Dal monitoraggio dell’istituto Superiore di Sanità è emerso poi un dato incoraggiante: le regioni che per prime sono state promosse in zona bianca il 31 maggio scorso (Friuli, Molise e Sardegna), non hanno registrato un incremento di contagi.

Dunque allentare le restrizioni, senza vanificare gli sforzi fatti fino ad ora, è possibile.

Ma cosa cambia dunque da lunedì?

In zona bianca non vige il coprifuoco, che comunque sarà abolito anche in zona gialla dal 21 giugno prossimo. Le uniche regole in piedi sono: l’uso delle mascherine, l’igiene costante e il distanziamento. Nessun limite agli spostamenti.

Riaprono tutte quelle attività rimaste sino ad ora ferme: piscine coperte, centri benessere e termali, sale gioco, bingo e casinò, parchi a tema, centri sociali e culturali.

Le discoteche, al momento, possono riaprire ma solo per il servizio bar e ristorante, perché ancora è vietato ballare. Allo studio l’ipotesi di consentire il ritorno in pista, a condizione di esibire all’ingresso il green pass.