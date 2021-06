Commissariamento 275? I consiglieri di centrodestra: “Soddisfatti, vigileremo”

LECCE- La possibile nomina di un commissario straordinario per la statale 275 fa esultare la politica: così “si sblocca finalmente lo stallo dei lavori di ammodernamento della Maglie-Leuca”, hanno commentato i consiglieri salentini di centrodestra Paolo Pagliaro (capogruppo La Puglia Domani), Antonio Maria Gabellone (Fratelli d’Italia), Paride Mazzotta (Forza Italia) e Gianfranco De Blasi (Lega).

“A marzo scorso – spiegano – la nostra battaglia condivisa affinché l’infrastruttura venisse messa in priorità nell’agenda delle opere strategiche d’interesse nazionale da portare a termine sortì l’effetto importante della approvazione unanime, in Consiglio regionale, di una mozione ad hoc”. Agli inizi di maggio, la notizia della mancata nomina del commissario e la mobilitazione del centrodestra fino all’inserimento del primo lotto della 275 nell’elenco delle quaranta opere da commissariare contenuto nella bozza del decreto che dovrebbe essere approvato il 30 giugno.

“A Roma, finalmente, la voce del Salento e della Puglia è stata ascoltata. Non possiamo che esserne soddisfatti – dicono i consiglieri di centrodestra – ma continueremo a vigilare perché questa nomina produca in tempi brevi la realizzazione di una strada di collegamento imprescindibile per la sicurezza e lo sviluppo del Salento e della regione, colmando decenni di ritardi inaccettabili.

Accogliamo con favore l’annuncio dell’assessora regionale ai Trasporti, Maurodinoia, di un incontro aperto a rappresentanti istituzionali del territorio, comitati e associazioni per conoscere e monitorare tempi e procedure di realizzazione, non appena si sarà insediato il delegato del Ministero”.