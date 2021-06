Virtus Francavilla a caccia di conferme e nuovi traguardi

FRANCAVILLA F.NA – A Francavilla si è pronti a scrivere un altro capitolo di questa bella realtà fatta crescere anno dopo anno dal presidente Antonio Magrì. Per la sesta stagione consecutiva sarà ai nastri di partenza del campionato di Serie C. nell’ultimo torneo la squadra guidata prima da Trocini e poi da Colombo si è piazzata al quindicesimo posto. A fine campionato la dirigenza ha deciso di affidare la guida tecnica a Roberto Taurino già calciatore della squadra biancoazzurra. Taurino, 44 anni, è stato capitano della Virtus con la quale vinse il campionato di Eccellenza e quello di serie D, una Coppa Italia Regionale e una Coppa Italia Nazionale e concludendo la sua carriera da calciatore in biancazzurro. Appese le scarpette al chiodo ha iniziato la sua carriera da vice allenatore, sempre alla Virtus, nella stagione 2016/2017, quando la squadra si piazzò al quinto posto in classifica.

La società del presidente Magrì ha deciso di ripartire da lui per confermarsi in un campionato difficile come la Serie C. Il tecnico salentino dovrebbe confermare come modulo guida il 3-5-2 e, pertanto, il mercato si indirizzerà proprio alla ricerca di calciatori funzionali a tale modulo. In corso pure una valutazione dell’attuale organico modulato nello scorso campionato prevalentemente sul 3-5-2.

Intanto c’è attesa in città e nel mondo biancoazzurro per la conferenza stampa in programma giovedì prossimo alle ore 17:30 nella Sala Belvedere di Castello Imperiali. Insieme con i rappresentanti dell’Amministrazione Comunale di Francavilla Fontana sarà illustrato il progetto di rinnovamento dello stadio Giovanni Paolo II. Inoltre si conosceranno i dettagli della convenzione sulla gestione dell’impianto siglata tra il sodalizio biancazzurro ed il Comune.