PUGLIA-Partiranno il prossimo 3 luglio i saldi estivi in Puglia. Ad annunciarlo l’assessorato regionale alle Attività produttive. Non tutti però sono d’accordo. La Federazione Italiana Settore Moda di Confesercenti, infatti, aveva individutao il 24 luglio come data nella quale far partire i saldi estivi, facendo divieto di fare le vendite promozionali nei 30 giorni antecedenti l’inizio dei saldi.

Ma, come lamentato dalla Confesercenti Brindisi, la Regione “Ha deciso di farli partire dal 3 luglio facendo un grande favore alla grande distribuzione e penalizzando i negozi di vicinato che hanno una ingente quantità di merce invenduta. Passare dalla non vendita alla svendita è un danno ancora più duro per le aspettative economiche del settore”. La presidenza di Confesercenti Brindisi ha poi aggiunto che “le due settimane in più richieste dalla FISMO (Federazione Italiana Settore Moda ) rispetto alla data stabilita dalla Regione Puglia, consentirebbero di fare cassa e affrontare le difficoltà economiche generate dal fermo emergenza sanitaria”.

Infine Il presidente di Confesercenti Puglia accusa: “La Regione Puglia prima ci convoca per decidere insieme come procedere per la ripresa ‘post Covid’ del commercio, e poi decide ‘da sola’ ignorando le ragioni che spingono le associazioni sindacali a fare proprie le istanze degli esercenti del commercio che rischiano di fallire”.