Vaccini: al via prenotazioni per tutte le fasce d’età. A Taranto anche la Marina Militare apre un Hub

PUGLIA- Dopo il ponte del 2 giugno, si dà il via ufficiale alle prenotazioni per il vaccino anti covid a tutte le fasce d’età: dai 39 fino ai 16 anni. A partire dalle ore 14 le prenotazioni potranno avvenire tramite i canali del sito www.lapugliativaccina.regione.puglia.it, il numero verde 800-713931 (dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20) e nelle farmacie convenzionate con il sistema Farmacup. Per non sovraccaricare i canali telematici e telefonici, le prenotazioni saranno sbloccate, come sempre, per fasce di età, secondo un calendario prestabilito.

Nel frattempo la vaccinazione continua a passo spedito e a Taranto è stato inaugurato anche un nuovo hub vaccinale all’interno dell’Arsenale della Marina Militare