Vaccino antiCovid, dal 3 giugno prenotazioni aperte a tutti: IL CALENDARIO. Lopalco: “entro settembre tutti vaccinati”

PUGLIA – Per il vaccino anticovid, a partire da questo giovedì 3 giugno, le prenotazioni in Puglia si aprono a tutte le fasce d’età ad oggi in attesa: dai 39 fino ai 16 anni.

La Regione dà seguito così alla circolare del commissario straordinario per l’emergenza covid, il generale Figliuolo.

Le prenotazioni potranno avvenire tramite i canali del sito www.lapugliativaccina.regione.puglia.it, il numero verde 800-713931 (dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20) e nelle farmacie convenzionate con il sistema Farmacup.

Per non sovraccaricare i canali telematici e telefonici, le prenotazioni saranno sbloccate, come sempre, per fasce di età, secondo un calendario prestabilito.

Saranno effettuabili sempre a partire dalle ore 14. Più nel dettaglio:

-da questo giovedì 3 giugno si possono prenotare i nati dall’82 all’ ’86

-dal 5 giugno i nati dall’87 al ’91

-dal 7 giugno i nati dal ’92 al ’96

-dal 9 giugno i nati dal ’97 al 2001

-e infine dall’11 giugno i nati dal 2002 al 2005

A consentire la vaccinazione massiva il numero di dosi in arrivo nei mesi di giugno e luglio: un carico decisamente più corposo. Da qui la previsione ottimista dell’assessore regionale alla Sanità, il professor Pier Luigi Lopalco: “Entro settembre – dice – tutta la popolazione pugliese sarà vaccinata”.

Intanto dopo l’autorizzazione da parte di Aifa all’utilizzo dei vaccini anche sui più piccoli, dai 12 ai 15 anni, la Regione Puglia si è detta pronta a vaccinare immediatamente anche tutti i bambini fragili della Puglia. Sarano contattati dai centri che li hanno in cura per fissare, a strettissimo giro, la data della vaccinazione.

E.F.

IL CALENDARIO: