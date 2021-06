LECCE- Una cerimonia commovente presso il comando dei vigili del fuoco di Lecce che hanno salutato il Capo Reparto Giampiero Pepe, a riposo per limite d’età dopo 37 anni di servizio. Pepe ha dato un contributo fondamentale per la creazione del nucleo cinofili Vigili del Fuoco Puglia, una struttura appositamente destinata all’addestramento delle unità cinofile a livello nazionale. Nel corso di questi anni le unità cinofile si sono dimostrate fondamentali nella gestione degli interventi di soccorso a persona e nelle calamità. Il cane Tommy, addestrato proprio da Pepe, è stato premiato dall’allora Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, per aver contribuito a salvare tre vite umane rimaste intrappolate sotto le macerie per il sisma de L’Aquila.

NEL VIDEO il caporeparto saluta il plotone dei vigili del Fuoco e saluta anche il suo cane il quale, in un primo momento resta sugli attenti ma quando Pepe si allontana e lo saluta corre verso di lui e gli salta addosso.