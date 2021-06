Maturandi: il 2 giugno 2mila vaccinazioni in programma

PUGLIA- Dopo le 540 vaccinazioni nella giornata di avvio di domenica 30 maggio, prosegue la vaccinazione dei maturandi delle scuole superiori salentine: 11 le postazioni in tutta la provincia con 2000 vaccinazioni in programma domani e 5000 nei giorni successivi. I centri vaccinali sono stati individuati in luoghi agevoli da raggiungere e non lontano dalle scuole di appartenenza.

Mercoledì 2 giugno le vaccinazioni saranno effettuate in modalità Drive in a Galatina nella Zona Mercatale, a Nardò in Piazza Croce Rossa, a Casarano nell’Istituto per Geometri, a Ugento in Via Edison, a Lecce nella Caserma Zappalà e nelle sedi dell’Istituto Nautico a Gallipoli, nell’ex Acait di Tricase e in Via Sante Cezza a Maglie. Le vaccinazioni proseguiranno Giovedì 3 in modalità Drive in a Poggiardo in via P. Siciliani e a Leverano in via R. Sanzio e venerdì 4 presso l’IISS Trinchese di Martano.

Gli studenti coinvolti nella vaccinazione vengono contattati direttamente dall’Istituto scolastico e, se minorenni, devono essere accompagnati da un genitore o tutore.

Le vaccinazioni degli studenti sono state organizzate in modo tale da non interferire con le sedute delle fasce di età previste e programmate per la stessa giornata nei Punti vaccinali di popolazione.