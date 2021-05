Compostaggio a Masseria Ghetta, il Nord Salento rafforza il suo no alla proposta Salvemini

LECCE- Il Nord Salento rafforza la sua contrarietà alla proposta avanzata dal Comune di Lecce di individuare il sito di Masseria Ghetta come possibile sede dell’impianto di compostaggio pubblico. Dopo il no dei sindaci, è stato formalizzato anche quello dell’Unione dei Comuni, che si è espresso in tal senso nella seduta, convocata in videoconferenza, del 26 maggio scorso.

Hanno partecipato diversi componenti del Consiglio dell’Unione, su invito del Presidente del Consiglio Giovanna Maletesta e alla presenza del Presidente Marco De Luca, sindaco di Novoli: presenti anche i sindaci di Campi S.na (Alfredo Fina), Trepuzzi (Giuseppe Taurino) e Surbo (Ronny Trio). Per Squinzano era presente il Commissario Straordinario, Vincenzo Calignano, oltre ai consiglieri delegati dai vari Comuni. Assenti i sindaci di Salice e Guagnano.

“Fermo e pressoché unanime il NO ai propositi del primo cittadino leccese”, commentano dall’Unione in una nota ufficiale. Il sito è vicino ai centri abitati di Trepuzzi e Surbo. In particolare, Giovanna Maletesta ha sollecitato una maggiore presa di coscienza da parte di tutti i sindaci componenti l’Unione, anche in considerazione dei recenti rinvenimenti di rifiuti altamente tossici sepolti nelle campagne a nord di Lecce. Dello stesso tenore è anche la posizione di Giuseppe Taurino che, “rispedendo al mittente la proposta di Masseria Ghetta”, ha rimarcato che “il piano dei rifiuti è competenza della Regione e non deve assolutamente riguardare i Comuni”.

Ronny Trio, sindaco di Surbo, ha tacciato Salvemini di “insensibilità nei confronti delle comunità nord salentine”.

Proposto un incontro con Salvemini e la Regione Puglia, “posto che il tema del ciclo dei rifiuti da chiudere – ha sollecitato Vincenzo Calignano (Squinzano) – ha bisogno di trovare una conclusione anche per ridurre i costi di smaltimento”.