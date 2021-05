Via XXV Luglio si trasforma: area pedonale e basolato. Il Ministero approva e finanzia il progetto

LECCE – Era il 2002 quando il professor Goggi, incaricato dall’amministrazione Poli Bortone, aveva previsto per la prima volta nella programmazione della viabilità cittadina, la chiusura al traffico veicolare della centralissima via xxv luglio a Lecce. E da allora – ha ricordato a Febbraio il capogruppo Pd, Antonio Rotundo – ciclicamente ogni giunta che si è succeduta negli anni ha ‘annunciato’ provvedimenti in quella direzione, che non sono mai arrivati”.

Ebbene adesso la pedonalizzazione della principale arteria leccese diventerà realtà e lo farà grazie all’ok del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile, che ha ammesso a finanziamento il progetto presentato dall’attuale amministrazione, per un importo complessivo di 3.690.000 euro.

Con questi fondi, che si aggiungono a quelli già finanziati dalla Regione Puglia per 1.692.000 euro e destinati al sistema delle piazze, sarà avviata dunque la rigenerazione urbana dell’intera area intorno al Castello, rendendo via XXV Luglio la cerniera tra aree di pregio come il Carlo V, il Teatro Apollo e Piazza Libertini che saranno di fatto inglobate nel centro storico.

Il progetto prevede la pedonalizzazione e pavimentazione in basolato del tratto di via XXV Luglio, dall’incrocio con via Costa fino all’incrocio con Via G. Marconi, di via R. Biccari e via V. Fazzi.

Nello specifico si procederà alla rimozione del manto stradale, di marciapiedi e massetti in tutto il tratto interessato, alla nuova pavimentazione in basoli di pietra calcarea e al recupero e riposizionamento di quelli già esistenti. Prevista anche la realizzazione di elementi di arredo urbano in pietra, sedute e segni a terra per l’area pedonale, ciclabile e parcheggio bike-sharing, la piantumazione di nuove alberature e aiuole a verde, un nuovo impianto di pubblica illuminazione e infrastrutture elettriche e, infine, l’installazione di uno smart info point, un totem digitale che fornirà informazioni a tutto campo sulla città.

“Rappresenterà una svolta per la città sotto molti punti di vista -commenta il sindaco Salvemini- dell’attrattività turistica, della valorizzazione dei beni monumentali e delle politiche di mobilità. La città si proietta così in un futuro in cui la sostenibilità, la vivibilità, la cultura e il turismo sono le bussole per crescere ancora».

Soddisfatto anche Alessandro Delli Noci, che nelle vesti di vicesindaco aveva spinto per l’attuazione del progetto: “darà un nuovo volto a Lecce -commenta- valorizzerà un’area antica che merita di essere tutelata per diventare più attrattiva e per fare in modo che Lecce sia sempre di più riconosciuta come città d’arte”.

