Virtus Francavilla, al via con il nuovo ciclo: esperienza e linea verde

FRANCAVILLA FONTANA – Programmazione, massima attenzione al bilancio e un pizzico di esperienza in più rispetto alla scorsa annata: in casa Virtus Francavilla sembrano essere queste le linee guida per il prossimo campionato di serie C 2021-22. Scelto il largo anticipo il nuovo allenatore, l’ex Roberto Taurino, e decisa la sede del ritiro a Campo di Giove in Abruzzo, adesso bisogna puntellare la rosa. L’obiettivo è quello di mantenere ben salda la linea verde, ma aggiungere degli elementi esperti e che conoscono bene la categoria. Serve esperienza per conquistare i playoff e per puntare sempre più in alto. Prima si risolveranno le questioni con i calciatori in scadenza di contratto, vedi Pambianchi, Marino, Costa, Nunzella e Zenuni e poi si penserà ai prestiti. Salutano i colori biancoazzurri Sparandeo, Giannotti, Adorante e Celli. Infine, poi al via con i nuovi acquisti e le sorprese sono sempre dietro l’angolo.