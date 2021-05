Droga tra Italia e Albania: al via il processo per gli indagati dell’operazione Nuovi Orizzonti

SALENTO- Andranno a processo con rito abbreviato nove dei coinvolti in un’operazione della Dia di Lecce su un traffico di droga tra Italia e Albania. Gli imputati, molti salentini, un albanese e tre calabresi, rispondono a vario titolo di associazione a delinquere finalizzata al traffico ed allo spaccio di droga e di singoli episodi di spaccio. La prossima udienza sarà il 23 novembre con la requisitoria del pm Guglielmo Cataldi.

L’operazione, denominata Nuovi Orizzonti e avviata nel 2015, aveva permesso di disarticolare un’associazione a delinquere italo-albanese finalizzata al traffico e spaccio di sostanze stupefacenti. L’organizzazione, con l’utilizzo di potenti imbarcazioni, importava ingenti quantitativi di marijuana dall’Albania, per poi distribuirla in diverse piazze italiane, in particolare in Trentino Alto Adige, Lazio e Campania. Nel corso dell’attività investigativa sono stati sottoposti a sequestro circa 50 Kg di sostanza stupefacente e, in due distinte circostanze erano state arrestate due persone.

Il gup Giulia Proto ha accolto la richiesta della difesa per: Mattia Monaco, 33 anni, di Lecce; Giovanni Taurino, 31 anni, di Surbo; Sergio Taurino, 55 anni, originario di Lecce e residente a Bologna; Claudio Turco, 60 anni, di Lecce; Marco Turco, 33 anni, di Lecce e Simone Zimari, 30 anni, di Lecce; Aniello Alfano 47enne di Castellamare di Stabia. E poi, Erwin Gassebner, 57 anni, di Lana (in provincia di Bolzano) e Giovanni Veneziano, 31 anni di Lamezia Terme ( Catanzaro).

L’albanese Arjan Mucaj, 34 anni, residente a Monteroni potrebbe chiedere il abbreviato nella prossima udienza. Del collegio difensivo fanno parte, tra gli altri, gli avvocati: Raffaelle Benfatto, Giuseppe Presicce, Ilario Manco.