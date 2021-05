Da dove riparte il Lecce

LECCE – (t.d.g.) Chiusa la stagione con l’eliminazione alle semifinali play off, la società leccese è al lavoro per preparare il nuovo campionato di Serie B 2021-2022. Mentre sono state avviati i contatti per scegliere la nuova guida tecnica (diversi i nomi accostati al club giallorosso), inj Via Colonnello Costadura è stato già scelto il luogo dove la squadra svolgerà il ritiro estivo. A differenza della scorsa estate, quest’anno il lavoro pre campionato dei giallorossi sarà lontano dal Salento. Dopo due anni si torna al nord. I giallorossi saranno infatti ospiti della località trentina di Folgaria. La sede del ritiro pre campionato è stata ufficializzata nelle scorse ore. “L’U.S. Lecce ringrazia l’APT Alpe Cimbra che ha contribuito a rendere possibile l’operazione sottoscrivendo l’accordo di Premium Sponsor per la prossima stagione – si legge in una nota -. È una grande soddisfazione poter ospitare il ritiro del Lecce Calcio sull’Alpe Cimbra di Folgaria Lavarone Lusérn Vigolana in Trentino – afferma Nicola Port presidente Apt -. Da sempre la nostra località è legata al mondo dello sport e dei grandi campioni come dimostrano i grandi eventi sportivi che vi si svolgono sia in estate che in inverno. Aspettiamo per un caldo benvenuto tutta la squadra e i loro tifosi”. Le date ancora non sono note, ma si dovrebbe partire dalla metà di luglio. Nella stessa zona ci sarà pure la Fiorentina, nel quartier generale di Folgaria, dal 10 luglio per due settimane. Non è esclusa un’amichevole con la compagine viola.