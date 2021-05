Calimera ricorda il caposcorta di Falcone Antonio Montinaro. La Cerimonia con don Ciotti

CALIMERA- Il Salento e la comunità di Calimera non dimenticano il poliziotto eroe Antonio Montinaro, un’assenza ancora pesante soprattutto nelle vite dei suoi familiari. Come ogni anno in sua memoria è stata celebrata una messa nella chiesa della Madonna della fiducia voluta dall’associazione Nomeni fondata dalla sorella Matilde. A presiederla don Luigi Ciotti, fondatore di Libera.

Accanto a Matilde Montinaro e alla sua famiglia, il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, il procuratore generale della Repubblica di Lecce Antonio Maruccia, il prefetto di Lecce, Maria Rosa Trio, il questore di Lecce, dirigente superiore della Polizia di Stato Andrea Valentino, l’amministrazione comunale di Calimera, l’ex procuratore capo di Lecce, Cataldo Motta e l’USSM – Tribunale dei Minori di Lecce, il sindaco di Calimera e di diversi Comuni del territorio, una rappresentanza degli studenti dell’Istituto Comprensivo di Calimera-Caprarica-Martignano insieme alla dirigente Piera Ligori.

Antonio Montinaro era il poliziotto caposcorta del giudice. Il 23 maggio di 29 anni fa era alla guida della prima delle tre Croma blindate che formavano il corteo della scorta. Venne investita in pieno dall’esplosione e sbalzata dal manto stradale in un giardino di olivi ad alcune decine di metri di distanza. Antonio morì sul colpo insieme agli agenti Vito Schifani e Rocco Dicillo. La seconda auto era guidata proprio da Falcone con accanto la moglie Francesca.

Domenica pomeriggio l’amministrazione commemorato Antonio e le vittime della strage di capaci con la deposizione di una corona di fiori nella piazzetta a lui intitolata.