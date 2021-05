Il giorno del sit-in: “Vogliamo la 4 corsie Lecce-Taranto. Opera basilare per lo sviluppo del Salento”

SAN PANCRAZIO SALENTINO-Sit in di protesta per accendere un faro di attenzione sulla realizzazione della strada a 4 corsie Lecce-Taranto. Si tratta di un’ennesima incompiuta al palo da 30 anni. La manifestazione è stata organizzata dai consiglieri regionali Paolo Pagliaro, capogruppo La Puglia Domani e presidente Movimento Regione Salento, e Renato Perrini di Fratelli d’Italia, con al fianco il consigliere Antonio Gabellone.

I manifestanti si sono ritrovati sulla Via del Mare all’imbocco della statale per Manduria nei pressi delle Cantine Cooperativa Produttori Agricoli di San Pancrazio, per chiedere a gran voce il completamento della statale 7- ter Bradanico-Salentina, che dovrebbe collegare finalmente Lecce a Taranto. Quest’opera, il cui cantiere è stato avviato negli anni ’90, permetterebbe di avere una rete stradale di connessione capace di includere tutta l’area salentina. Un’infrastruttura, quindi, basilare per lo sviluppo dell’intero territorio che però è bloccata: l’unico tratto a quattro corsie realizzato – che unisce San Pancrazio Salentino a Manduria – attende ancora di essere ultimato. .

Presenti alla manifestazione: i militanti del Movimento Regione Salento, il Consigliere provinciale Fernando Leone, l’ associazione di San Pancrazio “L’Ambiente che vogliamo” e i sindaci di San Pancrazio, Manduria, San Marzano, Veglie e Salice.

Per far luce sullo stato di avanzamento dei lavori, il consigliere Pagliaro ha richiesto un’audizione nella V Commissione Lavori pubblici, per ascoltare l’assessora al ramo Maurodinoia, il dirigente regionale di sezione, il responsabile Anas e i presidenti delle tre Province coinvolte: Taranto, Lecce e Brindisi. Inoltre ha presentato anche una mozione.

Del resto, il sit-in odierno, indica solo l’inizio si un percorso che porti a un risultato concreto: la 4 corsie Lecce Taranto