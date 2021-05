Covid, in Puglia 274 casi positivi, 20 i decessi

PUGLIA- Su 6.377 test per l’infezione da Covid-19 sono stati registrati nelle ultime 24 ore 274 casi positivi: 80 in provincia di Bari, 29 in provincia di Brindisi, 50 nella provincia BAT, 58 in provincia di Foggia, 43 in provincia di Lecce,12 in provincia di Taranto.

Sono stati registrati 20 decessi: 4 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 13 in provincia BAT, 1 in provincia di Taranto. 32.729 sono i casi attualmente positivi.

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 23.5.2021 è disponibile al link: http://rpu.gl/5q39s