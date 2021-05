Covid, 399 nuovi casi positivi e 9 decessi in Puglia

BARI- Continuano a scendere gli attuali positivi e calano i decessi. Nell’ultimo bollettino regionale su 8.977 test effettuati sono stati registrati 399 casi positivi: 106 in provincia di Bari, 56 in provincia di Brindisi, 57 nella provincia BAT, 61 in provincia di Foggia, 70 in provincia di Lecce, 44 in provincia di Taranto.

9 i decessi: 1 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 1 in provincia BAT, 3 in provincia di Lecce, 3 in provincia di Taranto.

209.321 sono i pazienti guariti.

32.794 sono i casi attualmente positivi

Prosegue intanto la flessione dei ricoverati.