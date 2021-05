Trasporti locali, il 1 giugno a braccia conserte

SALENTO Stop di 24 ore il primo giugno prossimo per il settore trasporto pubblico locale. E’ la terza azione di sciopero nazionale promosso da Filt Cgil, Fit Cisl e Uilt Uil , Faisa Cisal e Ugl Autoferro per il rinnovo del contratto nazionale del lavoro degli Autotranvieri nel trasporto pubblico locale delle aziende operanti sul territorio della Regione Puglia.

L’astensione dal lavoro riguarderà il personale impianti fissi (uffici, depositi, officine manutenzione, rimesse e sosta) e i conducenti, trazione, scorta, e così via. Lo sciopero avverrà nel rispetto delle fasce di garanzia.