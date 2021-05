Giornata mondiale dedicata ai media: nel chiostro forum sull’informazione locale

LECCE- Il messaggio diffuso quest’anno da Papa Francesco, dal titolo “Vieni e vedi. Comunicare incontrando le persone come e dove sono” richiama la necessità della relazione e del dialogo in un momento storico in cui la necessità sanitaria dell’isolamento e del distanziamento crea separazione tra gli uomini.

E oggi alla vigilia della Giornata mondiale dedicata ai media, si è svolto un forum sull’informazione in diretta streaming su Portalecce, nel chiostro nell’antico seminario di Piazza Duomo a Lecce, condotto da don Adolfo Putignano. Sono intervenuti l’arcivescovo di Lecce, mons. Michele Seccia, Vincenzo Corrado, direttore dell’Ufficio comunicazioni sociali della Cei, Michele Partipilo, direttore de La Gazzetta del Mezzogiorno, Vincenzo Magistà, direttore del Tg Norba, Giuseppe Vernaleone, direttore di Telerama e Rosario Tornesello, caporedattore centrale del Nuovo Quotidiano di Puglia.

Con loro si è riflettuto sulle parole di Papa Francesco e sulla necessità che l’informazione torni a calcare le strade degli uomini e che le scrivanie delle redazioni diventino solo l’ultimo approdo, quello della riflessione sulla notizia da trasmettere ai lettori e agli spettatori.