Vaccini: maxi rifornimento di dosi, piano straordinario per i fragili

BARI- Bisogna fare in fretta e non rallentare la macchina organizzativa della vaccinazione, soprattutto ora che i contagi registrano un calo del 26 per cento nell’ultima settimana: un maxi rifornimento da 1,5 milioni di dosi, 400mila in più rispetto a maggio, sarà destinato alla Puglia nel mese di giugno, oltre ad una ulteriore possibile scorta extra di Astrazeneca dirottata qui come già accaduto dalla Sicilia. Questo come effetto dell’anticipazione delle forniture alle regioni più virtuose, tra cui appunto proprio la Puglia, come comunicato dal generale Francesco Figliuolo, commissario straordinario per l’emergenza. È quanto emerge dall’incontro di giovedì pomeriggio tra il presidente Michele Emiliano, l’assessore regionale Pier Luigi Lopalco e i dirigenti delle Asl.

Non è l’unica novità: si delinea un piano straordinario per completare la vaccinazione dei soggetti più a rischio. Dopo l’apertura delle prenotazioni ai 40enni, in calendario dalla prossima settimana, e la strigliata del commissario Figliuolo sui ritardi nelle somministrazioni ai pazienti fragili, infatti, entro fine maggio o al massimo inizi giugno bisognerà aver vaccinato in via definitiva tutte le persone rientranti nelle categorie 1 e 4, cioè gli estremamente vulnerabili e chi ha disabilità grave e gli under60 affetti da patologie o situazioni di compromissione immunologica che possono aumentare il rischio di sviluppare forme severe di COVID-19. Se non si mettono in sicurezza queste persone rischia di incepparsi la macchina dei vaccini.

Intanto la Asl di Lecce, come da indicazioni regionali e ministeriali, ha riprogrammato la somministrazione delle seconde dosi di Pfizer e Moderna già calendarizzate nel periodo dal 17 al 31 maggio: la seconda dose verrà somministrata a 35 giorni di distanza dalla prima (per es. prima dose 26 aprile, seconda dose 31 maggio, a 5 settimane esatte di distanza dalla prima, nello stesso luogo e alla stessa ora). Ciò significa che dovranno essere ricontattate per telefono tutte le persone interessate, per comunicare il nuovo appuntamento.