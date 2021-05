Vaccini, Figliuolo: dal 17 maggio al via le prenotazioni per i quarantenni

ROMA -Il Commissario straordinario per l’emergenza Covid Francesco Figliuolo ha inviato alle Regioni una lettera per dare il via libera alle prenotazioni dal prossimo 17 maggio anche per i nati fino al 1981, quindi gli over 40.

L’obiettivo è “consentire una migliore programmazione della campagna vaccinale”. La settimana scorsa il generale Figliuolo aveva annunciato l’avvio delle prenotazioni per i 50enni e le Regioni, nei giorni successivi, avevano definito le modalità di prenotazione. Veneto e Friuli Venezia Giulia hanno già annunciato l’apertura delle prenotazioni per i quarantenni da lunedì prossimo.

Nella nota inviata dalla struttura commissariale di Figliuolo, si legge: “questa struttura, nell’ambito del monitoraggio del piano vaccinale, continua a rilevare il buon andamento della campagna di somministrazione su scala nazionale delle categorie prioritarie”. E ancora: “si dà facoltà alle Regioni e Province Autonome di avviare prenotazioni dal prossimo 17 maggio anche per i cittadini over 40, ovvero fino ai nati nel 1981″.

In Puglia da domani 13 maggio sarà possibile la prenotazione della vaccinazione per le classi d’età dal 1964 al 1965.

Da sabato 15 maggio si potranno prenotare le classi di età dal 1966 al 1967. Da lunedì 17 maggio i nati dal ’68 al ’69. E da mercoledì 19 maggio i nati dal ’70 al 71.