Tutto pronto per la Giornata dell’Arte e della Cultura 2021

LECCE- Inizia il conto alla rovescia per la Giornata dell’Arte e della Cultura 2021 in programma il prossimo 7 maggio, dalle ore 8.00 fino alle ore 13.00. Si tratta di un evento, organizzato dalla Consulta Provinciale degli studenti di Lecce, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Provinciale per la Puglia, Ambito Territoriale per la provincia di Lecce.

Questa importante Giornata, in cui presenzieranno nomi illustri della cultura, della letteratura, della filosofia e dello spettacolo, ha ottenuto il patrocinio della Camera dei Deputati, della Regione Puglia, della Provincia, del Polo Biblio-museale di Lecce e la media partnership con Rai Scuola e Rai Cultura.

Inoltre, grazie alla preziosa collaborazione tecnica con i licei Palmieri e Banzi, e gli istituti Costa e Deledda, tutti gli studenti potranno seguire i laboratori online dalle dirette streaming sui canali YouTube delle singole scuole.