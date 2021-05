Somministrazioni per 69-60enni: entro il 31 maggio vaccini al 75%

PUGLIA- Nell’ Asl di Lecce prosegue la campagna vaccinale: 5217 le vaccinazioni eseguite domenica.

L’assessore alla Sanità, Pier Luigi Lopalco e il direttore del Dipartimento Politiche della Salute, Vito Montanaro, hanno indirizzato alle Asl una circolare con le indicazioni operative per la programmazione delle attività e il rispetto delle priorità. Secondo il crono programma le vaccinazioni per ultraottantenni e dovranno raggiungere il 95% entro il 15 maggio. L’85%, sempre entro il 15 maggio, per le persone tra i 79 e i 70 anni. Entro il 31 maggio invece si dovrà raggiungere il 75% delle vaccinazioni per le persone di età compresa tra i 69 e i 60 anni.