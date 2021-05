Covid: in Puglia 810 nuovi positivi, 18 decessi

PUGLIA- Su 6.226 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus effettuati sono stati registrati 810 casi positivi: 213 in provincia di Bari, 60 in provincia di Brindisi, 66 nella provincia BAT, 296 in provincia di Foggia, 146 in provincia di Lecce, 26 in provincia di Taranto, 4 casi di residenti fuori regione, 1 caso di provincia di residenza non nota è stato riclassificato e attribuito.

Sono stati registrati 18 decessi: 6 in provincia di Bari, 3 in provincia di Brindisi, 4 in provincia BAT, 5 in provincia di Taranto.

47.637 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 236.781. Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 2.5.2021 è disponibile al link: http://rpu.gl/lYp4t