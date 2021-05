Asd De Ritmica Giorgi: chapeau, é serie B

LECCE – Un sogno che diventa realtà, frutto di amore, impegno e passione per la ginnastica ritmica. Di allenamenti e di lavoro duro. Importante e bella impresa dell’Asd De Giorgi che ha vinto a Campobasso la Zona Tecnica 5 di serie C e ha conquistato il desiderato accesso alla serie B. “Complimenti alla società salentina”, queste alcune parole dell’FGI Puglia che ha riconosciuto il grande obiettivo realizzato dalle ginnaste di Alessia De Giorgi, salentina doc e grande ex atleta.

LA COMPETIZIONE – Sabato primo maggio si è disputata in quel di Campobasso la seconda ed ultima prova del campionato Italiano FGI di serie C per la Zona Tecnica 5. L’Asd Ritmica De Giorgi alla sua prima esperienza, è riuscita ad ottenere uno storico e prestigioso risultato piazzandosi in prima posizione, guadagnandosi così la promozione diretta in serie B. La coach De Giorgi ha schierato in gara per questa competizione, la squadra composta da Antonazzo Caterina, La Padula Elena, Polimeno Elisa Graziana e Rullo Rebecca. Tutte ginnaste fresche, ginnaste del vivaio degiorgi,alla prima in C. Con il punteggio di 59.600 , l’Asd Ritmica De Giorgi stacca le dirette concorrenti piazzandosi in prima posizione.

IL SOGNO – Un obiettivo molto importante, questo, per il Salento intero, ma si spera che sia solo l’inizio di tanti altri successi. Parola della “maestra” Alessia De Giorgi che ha dedicato alla sua amata mamma scomparsa questo importante traguardo.