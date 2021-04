Emiliano: nuove dosi ai medici di famiglia

PUGLIA- In un post su Fb rivolgendosi ai medici di famiglia il presidente Emiliano ha annunciato di aver dato indirizzo di fornir loro con continuità tutti i vaccini disponibili per completare la vaccinazione dei fragili, degli ultraottantenni e degli allettati. “ Già oggi – dice- ho disposto che vi siano consegnate nuove dosi. I medici di famiglia in questa fase- continua- stanno affrontando un compito delicato e importantissimo e si stanno comportando egregiamente nonostante i disagi causati dalla somministrazione a singhiozzo dei vaccini da parte del Governo”.

Intanto nella giornata di oggi si sono registrati molti disagi in diversi hub della provincia a causa della scarsità delle dosi di vaccino. In diversi casi tante persone sono state rimandate a casa. I dati della campagna vaccinale registrano nella giornata di martedì 24.666 dosi somministrate. Nelle ultime 24 ore sono arrivate 8.800 dosi AstraZeneca e 15.700 dosi di Moderna.