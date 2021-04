Qui Nardò: parlano mister Danucci e il patron Donadei

Nardò – Il suo Nardò ha battuto con un largo 5-0 l’Aversa e il tecnico Ciro Danucci sorride e tira un sospiro di sollievo dopo il brutto k.0. nel derby con il Casarano arrivato in pieno recupero. Queste le parole del

Così l’allenatore del Nardò nel post match della gara contro i normanni: “Ho trascorso, insieme alla squadra, tre giorni non belli dal piano emotivo e nervoso. Ho letto sui social tantissime cattiverie rivolte sia a me, sia alla squadra e ciò non posso tollerarlo. Vorrei dire a certi personaggi che, quando si rivolgono a me o ai miei ragazzi, devono, innanzitutto, sciacquarsi la bocca, perché ho letto certi commenti che esulano dal mondo del calcio e esulano sul personale. Ciò è un aspetto bruttissimo, perché questa squadra -ha spiegato- non merita affatto queste cattiverie gratuite. Fa male leggere certe illazioni gratuite su questo gruppo che non si è mai tirato indietro. In questi giorni, purtroppo, non ho avuto il tempo di rispondere a tono a questi personaggi che sono così bravi a smanettare sui social dal divano. Non può essere un unico minuto di una partita a cancellare quanto di buono fatto sinora. I ragazzi hanno sempre dato tutto, in ogni partita. Mancano nove gare al termine e abbiamo già raggiunto 40 punti, credo che qualcosa d’importante stia venendo fuori“.

ECCO IL PATRON – Anche il presidente Salvatore Donadei dice la sua e lo fa con infinita soddisfazione: “Non abbiamo mai nascosto l’amarezza per quanto accaduto a Casarano, ma, giovedì scorso, abbiamo deciso di voltare pagina sin da subito. La risposta è arrivata dal campo ma deve proseguire anche mercoledì prossimo col Fasano. Lo spirito di questo gruppo è testimoniato dalla grande prova di due ragazzi speciali come Scialpi e Granado, due professionisti seri che danno tutto per questa squadra e che farebbero le fortune di molte squadre. Ma vedere anche Caputo e Tornros, che, sul 4 o 5-0, inseguivano ancora l’avversario, è stato davvero entusiasmante. Questo è un gruppo importante al quale tutta la dirigenza è profondamente legata”.