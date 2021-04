Piazza San Giovanni chiusa, i commercianti chiedono più attenzione e programmazione

CASARANO- Un anno difficile, l’anno nero per eccellenza per le attività commerciali. Qualche speranza grazie al prossimo cambio di colore della regione Puglia che consentirà nuovamente da lunedì l’apertura delle attività considerate non essenziali. A Casarano l’associazione dei Commercianti esprime la propria preoccupazione e lo fa perchè ritiene poco opportuna la chiusura di Piazza San Giovanni al traffico veicolare proprio in un momento storico di enorme difficoltà. Nella consapevolezza che i lavori, ritenuti giusti e necessari, debbano essere fatti, la richiesta da parte dell’associazione dei commercianti è quella di rivedere modalità e tempistiche. Troppo importante ripartire adesso….