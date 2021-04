Da lunedì la Puglia sarà in zona arancione, ecco cosa cambia

PUGLIA – Puglia da lunedì in zona arancione. Nessuno sperato doppio salto. I numeri ancora non consentono il giallo . Dal 26 aprile però riaprono parrucchieri, estetisti e si allarga il raggio d’azione per i cittadini. Sì alle visite a parenti ed amici pur nello stesso comune ed una volta al giorno.

Da lunedì cambio di fascia per la Puglia che passa dal rosso all’arancione per qualche ora ha sperato anche nel doppio salto che però non c’è stato. Un passaggio che avrebbe consentito di uniformarsi alla graduale ripartenza disposta dall’ultimo Dpcm per tutte le regioni in zona gialla, sbloccando anche le attività serali anche se all’aperto ed entro le 22. La settimana analizzata dalla cabina di regia è quella tra il 12 e il 18 aprile: giorni che, in questa regione, hanno registrato un timido ma costante calo della curva dei contagi. Mentre la pressione ospedaliera resta critica, soprattutto nei reparti di terapia intensiva. Da lunedì 14 regioni saranno in zona Gialla, solo Sardegna in rosso, mentre, insieme alla Puglia saranno in arancione anche Calabria, Sicilia e valle d’Aosta. Le nuove ordinanze entreranno in vigore a partire da lunedì 26 aprile. In Puglia dunnque potranno riaprire parrucchieri ed estetiste. I ristoratori (che potranno lavorare con l’asporto) devono ancora attendere. Fino alle 22 consentito il solo asporto (appunto) con divieto di consumare sul posto o nelle adiacenze. Riaprono le attività considerate non essenziali, nuovamente al via lo shopping, quindi. Torna la libera circolazione ( dalle 5 alle 22) nel territorio comunale e la possibilità di far visita ad amici e parenti . Secondo l’ultimo decreto è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata una volta al giorno , a quattro persone oltre a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. Restano chiuse palestre e piscine, ma rimane consentito svolgere attività sportiva o motoria all’aperto, purchè comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri.