BRINDISI – Sarà un week-end di sosta forzata anche per l’Happy Casa Brindisi dopo i casi di positività al covid-19 riscontranti nel gruppo squadra negli ultimi giorni. La roster di coach Vitucci avrebbe dovuto disputare la 29esima giornata sul parquet di Trento, ma così non sarà. L’ASL brindisina ha fermato ogni attività sportiva per dieci giorni e nelle scorse ore i club della serie A si sono riuniti per esaminare la situazione del calendario della parte finale della regular season.

La Lega ha così deciso di posticipare la data dell’ultima giornata di campionato, inizialmente in programma domenica 2 maggio, a lunedì 10 maggio. Il tutto, ovviamente, inciderà sul cronoprogramma dei playoff scudetto che, quindi, partiranno giovedì 13 maggio invece che sabato 9 maggio come inizialmente previsto. Questo per permettere di mantenere la contemporaneità in occasione dell’ultima giornata e di recuperare le partite dell’Happy Casa Brindisi forzatamente rinviate.

I biancoazzurri adesso torneranno in campo domenica 2 maggio contro Banco di Sardegna Sassari, mentre la gara della 14a giornata di ritorno tra in trasferta contro la Dolomiti Energia Trentino verrà recuperata mercoledì 5 maggio.