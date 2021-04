In Puglia, 12mila dosi di vaccini Johnson & Johnson

PUGLIA- E’ arrivato in Puglia il primo carico di vaccini Johnson & Johnson, poco più di 12 mila dosi. La consegna è stata effettuata in mattinata nei centri hub provinciali di riferimento e adesso sono conservati nei frigo ad una temperatura tra i -2 e -8 gradi. Le farmacie ospedaliere pugliesi stanno provvedendo a suddividerle per distribuirle a tutti i centri regionali.

Questo vaccino, ricordiamo, è monodose e dunque non necessita di un richiamo, un vantaggio che al momento lo distingue da tutti gli altri approvati; può essere inoltre conservato in frigo senza congelamento, caratteristica che lo rende idoneo ad una somministrazione quindi in farmacia .

In particolare, il ministero della Salute ha deciso che in Italia il vaccino Johnson & Johnson potrà essere somministrato alle persone con più di 18 anni, ma preferibilmente a chi ne ha più di 60.