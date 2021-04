Venerdì il generale Figliuolo e il capo della Protezione Civile Curcio a Bari

BARI-Il Commissario straordinario per l’ emergenza Covid, Generale Francesco Paolo Figliuolo e il Capo del dipartimento nazionale della Protezione civile, Fabrizio Curcio, saranno a Bari venerdì 23 aprile per una visita presso i centri attrezzati per il contrasto all’emergenza e un incontro con le autorità locali. L’invito gli è stato rivolto dal Presidente Michele Emiliano. Alle ore 12.00 il Generale Figliuolo, il dott. Curcio e il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano faranno il resoconto della visita nella fabbrica pubblica di produzione DPI della Regione Puglia, nella sede ex Ciapi di via Corigliano.