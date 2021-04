“Più forti del destino”, la nuova fiction sul set di S.Cesario

SAN CESARIO-San Cesario di Lecce diventa un set cinematografico per la fiction “Più forti del destino”, che sarà trasmessa in prima serata sulle reti Mediaset. Le prime scene hanno come location la distilleria De Giorgi; successivamente altri spazi pubblici del paese saranno messi a disposizione per nuovi ciak. ” Ci siamo messi subito a disposizione – ha dichiarato il sindaco Fernando Coppola- consapevoli che una produzione cinematografica sia volano di promozione del nostro territorio comunale”.

La regia della fiction è di Alexis Sweet, regista italo-inglese. Del cast fanno parte Sergio Rubini, Laura Chiatti, Loretta Goggi e Giulia Bevilacqua. La fiction di otto puntante è ambientata nella Sicilia di fine Ottocento.