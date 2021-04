25 aprile e 1 maggio come Pasqua, la richiesta dei sindacati

PUGLIA- “Chiusura delle attività, compresa la vendita dei generi alimentari per le festività del 25 Aprile e del 1 Maggio 2021” . A chiedere un’ordinanza apposita al presidente emiliano sono i Segretari Generali Confederali Gesmundo – Castellucci – Busto e iSegretari Generali di Federazione Neglia – Arcadio – Zimmari

“Considerato il perdurare dell’emergenza sanitaria nella nostra Regione- scrivono- così come l’alto rischio di contagio, tenuto conto che le attività commerciali sono luoghi di possibili assembramenti, in alcuni casi a causa del mancato rispetto dei protocolli di sicurezza, e rappresentano molto spesso opportunità di elusione dei provvedimenti limitativi alla mobilità posti in atto; siamo preoccupati che l’apertura delle attività commerciali, comprese quelle di generi alimentari, nelle festività del 25 Aprile e del 1 Maggio pp.vv. possa costituire un ulteriore momento di criticità ed innescare un ulteriore aumento dei contagi, rallentando significativamente le condizioni per la riapertura complessiva di tutte le attività e, con essa, la tanto agognata ripresa economica. La richiesta è quindi quella di emanare un’Ordinanza di chiusura”