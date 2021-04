Lopalco: “I contagi in aumento risultato delle festività di Pasqua”

PUGLIA- “Il nuovo aumento di casi che si sta registrando in Puglia negli ultimi giorni è il risultato dei contagi intrafamiliari nel fine settimana pasquale. Si osserva in tutte le province pugliesi. Si ripete in quasi tutte le regioni italiane”. È quanto dichiarato dall’assessore l’assessore regionale alla Sanità, Pierluigi Lopalco, in un post Facebook con il grafico della curva epidemiologica che vede un nuovo rialzo.

“Quel ‘dentino’ – sostiene Lopalco – porta l’incidenza dell’ultima settimana di valutazione a 262 casi x100.000 e decreta un’ulteriore settimana di zona rossa per la Puglia.