In arrivo zona arancione? Cittadini divisi: “Non siamo ancora pronti”

LECCE- Dalla prossima settimana probabilmente la Puglia sarà in zona arancione, ma per molti cittadini sarebbe il caso di prorogare ancora quella rossa: “Non siamo pronti a questo passaggio -dicono- i contagi sono troppi e mancano i controlli”.

Ma cosa si potrà fare in zona arancione? Vediamo:

SPOSTAMENTI – E’ consentito, senza autocertificazione, spostarsi all’interno del proprio Comune, raggiungendo anche una volta una sola abitazione privata abitata in ambito comunale, in non più di due persone (oltre a under 14 e persone disabili o non autosufficienti).

BAR E RISTORANTI – Sono sospese le attività di servizi di ristorazione all’interno dei locali. Fino alle 22 è consentita la ristorazione con asporto. Nessuna restrizione per la ristorazione con consegna a domicilio.

NEGOZI- PARRUCCHIERI E ESTETISTI – Esercizi commerciali tutti aperti in zona arancione con i consueti orari, compresi i servizi alla persona (parrucchieri, estetisti ecc.).

SPORT – Restano chiuse fino al 30 aprile palestre e piscine. In zona arancione è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri per l’attività sportiva, salvo che sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o per le persone non completamente autosufficienti.