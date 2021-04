LECCE- Sit in di protesta in via Aldo Moro a Lecce, ai piedi della sede della Regione Puglia. A manifestare il sindacato Cobas che ha dichiarato lo stato di agitazione per i dipendenti Oss e per gli educatori dell’Integrazione Scolastica. Ciò che chiedono è una soluzione al loro stato di precarietà. Da qui la decisione di andare a manifestare a Bari il prossimo 30 aprile.