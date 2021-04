Annullata l’edizione 2021 di Btm in programma a Taranto

TARANTO- E’ stata annullata l’ edizione 2021 di BTM, Business Tourism Management, uno dei principali eventi del sud Italia per gli operatori del turismo, previsto dal 19 al 21 maggio a Taranto. A comunicarlo, con estremo rammarico, l’agenzia di eventi 365 giorni in Puglia.

La manifestazione, che nel 2020 si è tenuta in presenza, era già slittata due volte rispetto alle date consuete di febbraio per permettere uno svolgimento in sicurezza: prima a marzo e poi a maggio. Purtroppo a un mese dalla data i numeri della pandemia da coronavirus covid-19 e il persistere della Puglia in zona rossa, non consentono più di essere ottimisti sui tempi di riapertura di eventi e fiere dal vivo nel primo semestre dell’anno. Per questo la settima edizione di BTM Puglia viene rinviata al 2022. “Abbiamo sperato fino all’ultimo in uno spiraglio legislativo per poter organizzare un evento in presenza in sicurezza e abbiamo lavorato sodo per creare le condizioni ideali allo svolgimento. – spiega l’ideatore e Ceo di BTM Nevio D’Arpa – La risposta delle aziende e dei buyer è stata eccezionale ma l’incertezza sulle riaperture e la mancanza di indicazioni su quando e in che modalità permettere eventi in presenza, ci costringono a fare un passo indietro. Spiace constatare che negli stessi giorni, in Spagna, una fiera molto più grande come Fitur Madrid verrà usata dal governo come test per verificare la sicurezza degli eventi e riaprire il business del turismo congressuale, mentre da noi non si è trovato neanche un modo per estendere ai meeting aziendali il tampone pre evento, implementato già da un anno sulle navi da crociera”.