Al via il percorso di “Insieme”. Giovedì incontro con Zamagni

PUGLIA- Avvio anche in Puglia del percorso politico del partito “Insieme”, un progetto dell’area cattolica che prova a riaggregarsi in uno spazio che gli è da sempre appartenuto. Il 15 aprile è in programma un evento online con il quale viene annunciato il manifesto politico presentato dal prof. Zamagni, Presidente della Pontificia Accedemia delle Scienze sociali, tra i padri fondatori del partito.

Come uscire da una crisi non solo economica, ma anche della solidarietà e della speranza? Questa è la domanda che animerà il dibattito organizzato dal comitato regionale pugliese di Insieme, giovedì 15 aprile alle ore 20 e 30. Stefano Zamagni è il prestigioso relatore della serata: Presidente della Pontificia Accademia di Scienze Sociali della Città del Vaticano, già Professore Ordinario di Economia Politica all’Università di Bologna e già presidente dell’Agenzia per il terzo settore. Il tema dell’incontro, si può così riassumere: la generatività è alla base di una società sostenibile che guarda al futuro, il dono incondizionato al mondo perché questo generi nuovo dono, a sua volta generativo. Quando questo concetto passa al Terzo settore, questa diventa “circolare” –qualità chiave per Zamagni –, ovvero diventa sostenibile a sua volta e mutuo scambio tra pubblico e privato.

Interverranno anche i coordinatori regionali di Insieme, Paola Baldassare e Mauro Minelli. L’incontro sarà moderato da Roberto Lorusso, membro del coordinamento nazionale della comunicazione di Insieme, esperto di partecipazione e comunicazione politica.

Per partecipare all’incontro basta cliccare sul link:https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMrd–mgpzIoHNwqibogdsa9uCGoKXZH6R_0