Impianto Eolico, Leone (Mrs): “Chiedo convocazione consiglio monotematico provinciale e consiglio comunale monotematico a Guagnano”

GUAGNANO- Nota di Fernando Leone, consigliere provinciale Provincia di Lecce, coordinatore cittadino di Guagnano del Movimento Regione Salento:

Fra pochi giorni scadrà il periodo concesso dal Ministero dell’Ambiente per la presentazione delle osservazioni relative alla procedura per la Valutazione d’impatto ambientale a cui il progetto di ENEL Green Power Italia s.r.l. è stato sottoposto. Si tratta di un impianto di 14 aerogeneratori con una potenza complessiva di 84 MW, con torri in acciaio di 135 metri di altezza e con sistema mozzo-eliche del diametro di 170 metri.

Le torri in questioni ricadono nei territori di Salice Salentino e Veglie, con opere di connessione a Guagnano, San Pancrazio, Avetrana ed Erchie. E questo è solo uno dei numerosi interventi previsti, oltre agli innumerevoli progetti di impianti fotovoltaici presentati. È del tutto evidente che tutto ciò finirebbe per danneggiare le uniche ricchezze di questo territorio: l’ambiente e l’agricoltura, con danni inestimabili ai nostri paesaggi ed alla nostra economia.

Il Sindaco di Guagnano ha manifestato in diverse occasioni la sua contrarietà in interviste varie, ma è indispensabile convocare con la massima urgenza un Consiglio Comunale monotematico previa la redazioni di opportune Osservazioni da presentare al Ministero dell’Ambiente. I termini per le osservazione da presentare al Ministero dell’Ambiente scadranno il 24 aprile. Mentre alcuni giorni fa è già scaduto il periodo per la presentazione di osservazioni del progetto presentato al Ministero dell’Ambiente da parte di IRON Solar. Trattasi in questo caso di un impianto con una potenza complessiva di 42 MW, con torri in acciaio di 165 metri di altezza e con sistema mozzo-eliche del diametro di 170 metri. Quattro delle sette torri sono previste nelle campagne di Salice, le altre tre in quelle di Veglie, con opere di connessione ad Erchie e San Pancrazio. Sicuramente è nostro dovere tentare di bloccare l’assalto delle multinazionali e delle grandi imprese del Nord che, con la scusa delle energie rinnovabili, colonizzano, deturpano e sfruttano i nostri terreni agricoli.

È inconcepibile ipotizzare quello che potrebbe accadere con la realizzazione di un mega parco eolico. Si tratterebbe di un’altra ferita insanabile per il nostro Salento, proprio nei terreni in cui la DOC “Salice Salentino” e le Terre del Negroamaro racchiudono una parte preziosissima della loro produzione. A tal proposito, sono informato che il Dirigente stia redigendo un ordine del giorno per le nostre osservazioni, e che il Consigliere Fabio Tarantino stia facendo riunire la Consulta per l’ambiente, ma è indispensabile che tutto ciò venga concluso nel più breve tempo possibile. Per cui ho chiesto che venga convocata una seduta urgente del Consiglio Provinciale, al fine di approvare un ordine del giorno che contempli le osservazioni per il Progetto presentato da Enel Green Power, il cui periodo per le osservazioni non è ancora scaduto, e una mozione onde manifestare la nostra contrarietà per quello Presentato da IRON Solar per il quale è già scaduto il periodo utile per le osservazioni.