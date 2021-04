La Puglia rimane in zona rossa

PUGLIA-Ora è ufficiale. La Puglia è stata confermata zona rossa insieme a Campania Valle d’Aosta, e Sardegna, l’unica ad essere stata “bianca” durante la terza ondata. L’ordinanza entrerà in vigore da lunedì 12 aprile, ma per la nostra regione non ci sarà alcun cambiamento. Confermato il passaggio in zona arancione di Lombardia, Calabria, Piemonte, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia e Toscana che raggiungono Abruzzo, Basilicata, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Sicilia, Umbria, Veneto e alle province autonome di Bolzano e Trento.

La decisone è stata presa sulla base dei dati del nuovo monitoraggio Iss-Ministero della Salute. Con oltre 293 casi Covid ogni 100mila residenti e ospedali sempre più pieni, per la Puglia quindi riconferma della zona rossa per almeno altri sette giorni, anche perché resta alta l’emergenza ricoveri. Per una settimana ancora quindi niente riapertura di parrucchieri, centri estetici, così come rimane vietata la possibilità di muoversi liberamente all’interno del proprio comune. Le scuole continueranno, seguendo l’ordinanza di Emiliano, ad essere aperte solo per infanzia, primaria e prima media. Con l’opzione, per le famiglie, di poter scegliere la frequenza o la didattica a distanza.