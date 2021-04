Caos Caserma Zappalà, la testimonianza: “80enni come pacchi postali, in balia della sorte”

LECCE – Il racconto-denuncia di un cittadino a dilloatelerama:

“Ieri mi sono associato alla denuncia per il caso determinato presso la Caserma ‘Zappalà’, con le code interminabili che sono state in parte spiegate (ma non giustificate) col tam tam di messaggi trionfalistici inviati da eletti dal popolo ed altri ai cosiddetti cariger.

Oggi denuncio una irresponsabile e dilettantistica incapacità nella gestione delle prenotazioni già fatte, al punto da usare degli anziani 80enni come se fossero dei pacchi postali. Difatti, ieri molti cittadini avevano ottenuto regolare prenotazione con l’indicazione, nel biglietto consegnato dall’ASL, della sede di via Miglietta (ex Dispensario) come punto di vaccinazione. Ebbene, NESSUNO, pur essendo regolarmente depositati i numeri telefonici, li ha avvertiti che la sede era stata spostata presso la Caserma ‘Zappalà’. Né ci si era preoccupati di apporre davanti ai cancelli lo straccio di un avviso.

Pertanto, gli anziani che si sono recati in via Miglietta hanno trovato i cancelli chiusi e dopo peripezie di telefonate d’ogni genere hanno dovuto raggiungere la nuova sede con orari sfalzati e code inevitabili. Ma è andata peggio a chi era prenotato per le 18 e fasi successive perché, tra accertamenti, richieste di notizie e trasferimento in via Missaglia, qui si è sentito rispondere che il servizio vaccinazioni era stato chiuso alle ore 19 in base agli orari prestabiliti. Scrollata di spalle e risposta imbarazzata del militare: “Tornate domani” -Ma a che ora?- “Domani, questa lettera alfabetica va dalle 15 alle 19”

Ciò significa che, alla faccia delle ore e dei minuti inizialmente previsti, gli arzilli (scherziamoci su, dai!)ottantenni e passa dovranno tornare, magari mettersi in fila ed attendere in piedi (ma per quanto?) la grazia del vaccino.

Inutile naturalmente attendersi risposte da questo muro di gomma creato attorno al dilettantismo organizzativo dell’ASL, per sapere chi dirige, chi gestisce, chi sovrintende, chi esegue.

Non mi aspetto risposte, semmai, se ci fosse un sussulto di sensibilità, le risposte dovrebbero darle a questi ottantenni trasformati in pacchi postali.

Io, da semplice cittadino contribuente, mi limito ad osservare come la Puglia, pur avendo affidato la responsabilità del Welfare ad un luminare come il prof. Lopalco, in questo settore delle vaccinazioni, è agli ultimi posti.

Qualcuno, a cominciare dal prof. Lopalco, al responsabile di Lecce dr. Rollo, ai dirigenti delegati, vuole metterci la faccia e trovare rimedi seri e concreti per dare un volto più dignitoso nei fatti ad un servizio nel quale concretezza e sensibilità dovrebbero essere delle linee guida?”