Scuola, Codacons contro Emiliano: ritiri ordinanza

LECCE- Il Codacons di Lecce interviene con una nota per chiedere ad Emiliano di ritirare l’ordinanza: “Non si comprende perché la Regione Puglia -afferma- non ritenga di applicare semplicemente le disposizioni nazionali intervenendo e circoscrivendo con rapidità i casi di emergenza distinguendo caso da caso e zona da zona.

Non possiamo quindi che chiedere immediatamente il ritiro dell’Ordinanza e la sua calma rimodulazione in base ai numeri concreti dell’andamento epidemiologico- Sino a quando saremo in zona rossa, sia consentita la didattica in presenza ai cicli inferiori sino alla prima media e nell’auspicabile ipotesi in cui arriveremo ad essere zona arancione o gialla consentire ai ragazzi il regolare rientro in classe, IN PIENA SICUREZZA”.