I dati del Dipartimento Prevenzione: circolazione sostenuta del virus in età scolare

LECCE – L’ordinanza di Emiliano è stata emanata sulla scorta del Report n. 46 del Ministero della Salute, con dati aggiornati al 31.03.2021. I dati illustrano un rischio epidemico che si mantiene a livelli elevati in Puglia. Numeri confermati dal Dipartimento della Salute il 3 aprile e riportati nella stessa ordinanza.

Questi sottolineano la stimabile prevalenza della Variante inglese, pari al 92,9% dei campioni esaminati: la seconda più elevata tra tutte le regioni dopo la Valle d’Aosta.

E c’è il rischio molto alto che questa variante si diffonda nella popolazione scolastica. Perché il virus circola nelle età scolari, nei giovani e negli adulti.

In Puglia in particolare si è registrato un forte incremento dei contagi, con un dato di incidenza relativo alla settimana indice di monitoraggio 22-31 marzo, pari a 296 casi per 100.000 abitanti (vs. 281 della settimana precedente), che raggiunge i 382 casi per 100.000 abitanti nella provincia di Bari e 363 nella provincia di Taranto.

In Puglia quindi la curva epidemica mostra ancora un andamento in salita, con un incremento dei nuovi positivi che interessa tutte le fasce di età.

La variazione più rilevante è associata all’incremento nella classe 14-18 anni (+16%), e nella classe 11-13 anni.

Con la chiusura delle scuole i dati della sorveglianza scolastica mostrano una riduzione dei contagi tra gli studenti e il personale scolastico. Il numero dei soggetti (sia tra gli studenti che nel personale) per cui è stato disposto un provvedimento di isolamento/quarantena è in netta diminuzione.

La conclusione è quindi, specifica la Direttrice dell’Area Epidemiologia e Care Intelligence Lucia Bisceglia, è che la Regione Puglia è ancora interessata da un incremento del numero di contagi, che si associa ad una circolazione virale sostenuta tra i soggetti in età scolare. Circostanza che impone il mantenimento di stringenti iniziative di carattere preventivo.