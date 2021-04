Scuola, in arrivo nuova ordinanza regionale: torna la Ddi a richiesta

PUGLIA- Mentre il Governo annuncia il ritorno in classe in presenza dal 7 aprile, il governatore Michele Emiliano tira dritto e ripristina il sistema della Ddi (Didattica digitale Integrata) a richiesta. Sulla base del numero di contagi in aumento in tutta la regione e della situazione epidemiologica, il governatore ha deciso di garantire alle famiglie il diritto di scelta.

In altre parole, seppur le scuole riapriranno alle lezioni in presenza, i genitori avranno comunque la possibilità di tenere i figli a casa presentando richiesta di Ddi ai dirigenti scolastici. L’ordinanza sarà firmata nelle prossime ore.