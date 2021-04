Esenzione follow-up post covid, Pagliaro: “Polemica strumentale dei capi gruppo di maggioranza”

LECCE- Nota del Consigliere Paolo Pagliaro, Capogruppo La Puglia Domani e Presidente MRS: “Ci stupisce la presa di posizione assunta in giornata dai capigruppo di maggioranza rispetto ad una nostra presunta “appropriazione indebita” in relazione alla delibera di Giunta del 15 marzo che ha autorizzato l’esenzione ticket per le visite ed esami post covid.

Si tratta di una decisione talmente attesa ed importante – e che risale a ben due settimane fa – ma di cui tuttavia non era stata data notizia prima di questa polemica che riteniamo sterile e strumentale.

Puntualizzare su questioni di salute ci sembra puerile, soprattutto nella situazione emergenziale che stanno attraversando sulla propria pelle di migliaia di cittadini che hanno lottato, ma non ancora sconfitto del tutto, il covid19.

La nostra interrogazione, in cui chiedevamo appunto l’esenzione ticket per il follow-up post Covid-19, risale al 15 febbraio, alla quale ha fatto seguito anche una richiesta di audizione in Commissione Sanità vista l’impossibilità di discuterne in Consiglio. Dopo un’interlocuzione con il Presidente di Commissione Mauro Vizzino, quest’ultimo ha portato la questione all’attenzione del Capo Dipartimento alla Salute Vito Montanaro. Il fatto che la Giunta abbia deciso di deliberare in tal senso non può che farci piacere. Il compiacimento da noi espresso nelle scorse ore altro non era che un plauso all’iniziativa presa dalla Giunta e dalla maggioranza: ci fa piacere che solo dopo la nostra nota abbiano sentito l’urgenza di comunicare il deliberato a tutti i cittadini a mezzo stampa”.