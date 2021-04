CLAAI Puglia: con la chiusura di parrucchieri ed estetiste si alimenta il lavoro nero e i contagi

PUGLIA- Il segretario Regionale di CLAAI PUGLIA – Sergio Vitulano – all’alba dell’ennesimo decreto emanato da Draghi, desidera alzare l’attenzione sulle categorie di Barbieri, Parrucchieri ed Estetisti. Favorendo la chiusura di queste attività -afferma- non si fa altro che alimentare il lavoro nero, sia di coloro che erano già abituati a farlo, ancor prima della pandemia, sia di chi ha un regolare ed autorizzato salone per la cura e bellezza ma che è disposto a violare la legge pur di racimolare qualche euro .

Con le bollette e le tasse da pagare, e con gli ingenti investimenti effettuati che vanno saldati nei tempi prestabiliti, la percentuale di chi infrange le regole è altissima. L’ incontro tra l’artigiano compiacente ed il cliente che non resiste ad una ritoccatina alle unghie, anziché alla barba o peggio ancora all’applicazione del colore a chi con la ricrescita non riesce proprio a convivere, avviene di norma in ambienti non protetti e con materiale non sterilizzato, esattamente al contrario di quello che è accaduto nell’ultimo anno in tutte le attività presenti sul territorio Pugliese. La fotografia che già da 15 giorni si presenta davanti, e che dovrebbe continuare anche per il mese di aprile è impressionante. I numeri delle prestazioni di cura e bellezza effettuate nelle case (con il via vai pericoloso di altri congiunti) o peggio ancora in garage improvvisati tra scatoloni e polvere è oramai fuori controllo, e dispiace che il governo non riesca a marginare questo malcostume che ci preoccupa sia in chiave di sicurezza sul lavoro ma soprattutto in un’ottica (preoccupante ) da contagio covid. Dispiacerebbe se fra qualche mese si dicesse che uno dei motivi dell’aumento dei contagi sia dipeso proprio da questi contatti fuori-legge.

Tutti questi incontri furtivi sicuramente hanno già generato tanti possibili focolai e, se non ci sarà un dietro-front del governo garantendo l’apertura di queste attività già da dopo Pasqua, non si farà altro che alimentare lavoro nero e misure di sicurezza anti-covid decisamente non congrue con i protocolli delle Asl e del comitato tecnico-scentifico.

Da parte nostra, proprio in queste ore stiamo inviando una lettera a tutti i nostri associati Pugliesi che operano in questi settori, pregandoli di non trasgredire le regole perché potrebbero mettere in pericolo sia la propria salute ma anche quella dei clienti (trasgressori) e soprattutto di tutti i loro congiunti.

L’invito a tutte le istituzioni ( Regionali , provinciali e comunali) invece, è quello di vigilare su tale tematica in maniera attiva, con comunicati stampa e con una partecipazione delle forze dell’ordine ad intensificare controlli in tal senso. Solo in questo modo si potrà disincentivare l’utilizzo a queste prestazioni, sia da parte di quei possibili clienti che non resistono all’effetto del “trucco e parrucco”, sia da parte dei titolari dei saloni, che hanno come unica colpa la preoccupazione di non riuscire a coprire le spese della loro attività ed ancor più grave a non dare da mangiare ai propri figli.