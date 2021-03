Covid, triste primato Puglia: in un giorno 27 accessi in terapia intensiva

PUGLIA- Sono 33 i decessi registrati in Puglia dall’ultimo bollettino regionale: 18 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 2 in provincia BAT, 7 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 2 in provincia di Taranto. Su 5.142 test effettuati, sono stati registrati 786 casi positivi: 350 in provincia di Bari, 90 in provincia di Brindisi, 28 nella provincia BAT, 176 in provincia di Foggia, 99 in provincia di Lecce, 43 in provincia di Taranto. 46.494 sono i casi attualmente positivi. Ed è della Puglia il primato giornaliero d’Italia di accessi nei reparti di Terapia intensiva, con 27 persone ricoverate.

Aggiornamento vaccinazioni: martedì 30 e mercoledì 31 marzo, si terranno nella provincia di Brindisi due giornate di vaccinazione domiciliare per gli anziani over 80 con difficoltà deambulatorie o ritenuti fragili per condizione clinica, affidate ai medici di medicina generale grazie all’accordo siglato tra la Fimmg, la federazione italiana dei medici di medicina generale, e l’Azienda sanitaria brindisina. Nelle due giornate di test i circa 30 medici volontari coinvolti vaccineranno sei utenti a testa, per una prima tornata di vaccinazioni domiciliari che coinvolgerà fino a 180 ultraottantenni. È stato previsto anche un elenco di circa 30 anziani che saranno contattati in caso di eventuali indisponibilità”. Gli anziani che verranno vaccinati sono inseriti nelle liste di prenotazione in possesso dei distretti sociosanitari: esaurita la fase sperimentale del servizio, Asl e Fimmg si riuniranno nei prossimi giorni per stilare il calendario ufficiale delle vaccinazioni.

Prosegue la campagna di vaccinazione antiCovid della ASL Lecce. Sono 25.929 gli ultraottantenni a cui è stato somministrato il vaccino, tra questi 15.962 hanno già ricevuto la seconda dose. Al via oggi, all’interno del punto vaccinale Dea Vito Fazzi, la vaccinazione dei trapiantati d’organo (cuore, rene, fegato e polmone) con 36 vaccinazioni. È iniziata oggi la vaccinazione dei pazienti dializzati dell’area nord della provincia presso il reparto di Nefrologia del Fazzi. Da martedì partirà anche per i dializzati dell’area sud.

Nella mattinata di lunedì, provincia di Taranto sono stati vaccinati 2.310 anziani over 80 con il siero Pfizer e 590 unità di personale sanitario con AstraZeneca. A Manduria, inoltre, continuano le vaccinazioni in pazienti nefropatici ad elevato grado di fragilità. Presso la struttura di Nefrologia e Dialisi del P.O. Giannuzzi di Manduria che afferisce alla Struttura Complessa di Nefrologia e Dialisi della ASL Taranto diretta dal dott. Luigi Morrone, sono stati complessivamente sottoposti alla somministrazione della prima dose di vaccino 61 pazienti in emodialisi, 3 pazienti in dialisi peritoneale più 4 caregiver.