SS275, blocco burocrazia? Il centrodestra: si muova Emiliano

SALENTO- Dopo la notizia del Commissariamento della statale 275 entro giugno e l’annunciato avvio del cantiere, e dopo l’approvazione all’unanimità della mozione in consiglio regionale per lo sblocco di quest’opera imprescindibile per il Salento, di cui era firmatario il consigliere de La Puglia Domani e Presidente Mrs Paolo Pagliaro insieme ai colleghi Antonio Gabellone (FdI), Paride Mazzotta (FI) e Gianni De Blasi (Lega), Mario Pendinelli (Popolari con Emiliano), e Donato Metallo (PD), ecco che si registra un ennesimo rinvio. Era infatti attesa per venerdì la sottocommissione Via che avrebbe dovuto sbloccare il progetto definitivo del primo lotto. Ma invece il nulla.

Era stata la stessa viceministra Teresa Bellanova ad annunciare l’incontro con un post su Facebook: “Apprendo con soddisfazione -si leggeva- la conferma che domani 26 marzo la Commissione Tecnica VIA/VAS del Ministero della Transizione Ecologica discuterà il progetto del primo lotto della Strada Statale 275 Maglie-Leuca. Questo passaggio –concludeva– può accelerare la procedura per portare l’inserimento della 275 tra le opere da commissariare nel prossimo provvedimento del Governo”. E invece, come detto, ancora oggi non si conosce nemmeno la data quando la Commissione Via sarà pronta ad esaminare il progetto.

“Il ritardo che dura da un anno e mezzo rispetto alla verifica di ottemperanza appare una mancanza di rispetto verso le tantissime imprese che il Comitato Sos 275 rappresenta”, dichiara il presidente di Ance Lecce Giampiero Rizzo che annuncia una prossima riunione per decidere in tempi rapidi le azione da intraprendere alla luce di questo nuovo schiaffo.

A non tollerare l’ennesimo stop all’iter di approvazione del progetto di ammodernamento della 275, anche i consiglieri regionali salentini del centrodestra: “La nostra battaglia per lo sblocco di quest’opera imprescindibile per il Salento ha prodotto un risultato importante l’approvazione all’unanimità della nostra mozione –affermano in una nota congiunta Pagliaro, Gabellone, Mazzotta e De Blasi– Ma ora vigileremo perché l’indirizzo politico della mozione sia messo in pratica. Ecco perché suoniamo la sveglia al presidente Emiliano: chiami a raccolta tutti i parlamentari salentini e pugliesi e li metta in allerta per impedire ulteriori inciampi nell’iter burocratico per il rilascio della Via, e faccia sentire tutta la nostra rabbia per la riunione saltata due giorni fa, quando la Sottocommissione parlamentare avrebbe dovuto esprimersi proprio sulla Valutazione d’impatto ambientale della 275. Condividiamo la dura presa di posizione dell’Ance Lecce, che insieme ad associazioni di categoria, ordini professionali del territorio e Comitato Pro 275 ha messo in diffida i Ministeri dell’Ambiente e delle Infrastrutture, Anas, Regione Puglia e Provincia di Lecce. Abbiamo portato avanti con determinazione la nostra battaglia per dare un’accelerata all’iter di quest’opera, e continueremo a fare il nostro dovere finché il cantiere non partirà. Incalzeremo Emiliano affinché faccia azione di pressing, insieme a tutti i parlamentari salentini e pugliesi, sul Governo nazionale, per accorciare il percorso burocratico di messa in cantiere della statale 275. Serve un impegno forte e condiviso per tirare fuori l’opera dalle sabbie mobili amministrative in cui è impantanata da oltre un anno e mezzo, e portarla finalmente a compimento”.