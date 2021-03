Covid, nuovo record: 2162 positivi in Puglia. Report Asl: nel leccese 3755 contagi, 721 in più in sette giorni

PUGLIA – Covid, due record negativi si registrano nelle ultime ore: dal report settimanale della Asl di Lecce che conta 3755 casi nell’ultima settimana (721 in più ripetto a sette giorni fa), e dal bollettino regionale che conta 2162 nuovi casi nelle ultime 24 ore. Mai così tanti.

In provincia di Lecce sono 3 755 i casi positivi al Covid : un numero che non è stato mai raggiunto in un anno di pandemia con un balzo di 721 unità negli ultimi sette giorni. E quello che emerge dall’ultimo report della Asl di Lecce, a cura del Dott. Fabrizio Quarta, Direttore U.O.C. Epidemiologia e Statistica ASL Lecce è che “stiamo attraversando una fase di estrema difficoltà, con un incremento considerevole dei nuovi contagiati e dei posti letto occupati”. Dalla Asl fanno sapere che ci si sta adoperando per l’ attivazione di nuovi posti letto perché sono previsti incrementi nei numeri dei ricoveri.



Complessivamente si registrano i dati peggiori dall’inizio della pandemia.

I comuni maggiormente colpiti sono Lecce con 621 positivi ( una settimana fa erano 519) , Cavallino con 12, Gallipoli 180, Lizzanello 126, Nardò 159, Squinzano 222, non ci sono più comuni covid free. 79 le persone ricoverate , 14 i decessi.

Ed il bollettino regionale delle ultime 24 ore registra purtroppo un nuovo record di positivi in Puglia: su 12.135 test per l’infezione da Covid, 2.162 i asi positivi: 817 in provincia di Bari, 176 in provincia di Brindisi, 160 nella provincia BAT, 382 in provincia di Foggia, 243 in provincia di Lecce, 381 in provincia di Taranto, 8 casi di residenti fuori regione, 5 casi di provincia di residenza non nota sono stati riclassificati e attribuiti.Positivo il 17, 8 per cento dei tamponi

Sono stati registrati 41 decessi: 25 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 4 in provincia di Foggia, 5 in provincia di Lecce, 6 in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 1.817.711 test.